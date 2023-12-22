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Сегодня, 22:06

Мостовой о Суперлиге: «Название придумали, а в чем их секрет — не понимаю»

Руслан Минаев
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о ситуации вокруг судебного процесса между УЕФА и Суперлигой.

«Но определенного ничего не могу сказать, потому что не понимаю, в чем их секрет и как они хотят все это провернуть. Они что хотят убрать еврокубки? Если это так, то я против

Суперлига. они название-то придумали, хотя в футболе ничего придумывать не надо, уже все есть. Не пойму только их концепцию, кто будет играть и где. Мне никто ответа еще не дал. Одни клубы хотят туда, другие не хотят», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.

Источник: betonmobile.ru
Александр Мостовой
Суперлига (футбол)
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