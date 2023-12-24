Роналду лайкнул эмоциональный пост против создания Суперлиги

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду поддержал лайком пост в социальных сетях клуба из третьего дивизиона Черногории «Фанс Юнайтед», который выступил против создания Суперлиги.

«Пожалуйста, не отнимайте нашу мечту. Не позволяйте Суперлиге появиться. Дайте нам и всем маленьким клубам мечтать», — говорится в сообщении клуба.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

В апреле 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании турнира, однако позднее многие отказались от этой идеи. После угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен. В мае 2021 года Суперлига обвинила УЕФА и ФИФА в нарушении закона о конкуренции.