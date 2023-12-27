Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Статьи
Главная
Футбол
Суперлига

Сегодня, 21:16

УЕФА обратился в Европейский суд из-за дела Суперлиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

УЕФА обратился в Европейский суд по делу о Суперлиге, сообщает The Times.

По информации источника, организация просит суд изменить содержание пресс-релиза по итогам рассмотрения дела о Суперлиге. В УЕФА считают, что текст пресс-релиза не отражает решение суда и позволяет представителям проекта Суперлиги интерпретировать итог как свою победу.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

Множество европейских клубов уже заявили об отказе принимать участие в новом турнире. На данный момент среди участников официально числятся только «Реал» и «Барселона».

Футбол
Суперлига (футбол)
УЕФА
5
Обсудить
Читайте также
Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа»
ОКР начал выплачивать компенсацию отстраненным от соревнований российским олимпийцам
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: создание и развал Суперлиги
«Астон Вилла» — открытие сезона АПЛ. Побила «Сити» с «Арсеналом» и идет за скальпом «МЮ»
Новый клубный чемпионат мира — гораздо большее зло, чем Суперлига. Которая все равно неизбежна
Суперлига: удар по монополии. УЕФА уже никогда не будет прежним
«Пари НН» планирует провести консультации с РФС и РПЛ об участии клуба в Суперлиге
Почему России надо поддержать Суперлигу. Это отличный шанс
Мостовой о Суперлиге: «Название придумали, а в чем их секрет — не понимаю»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Алаев об участии клубов РПЛ в Суперлиге: «Мы остаемся членами УЕФА и должны соблюдать устав»