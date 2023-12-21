Новый провал Суперлиги. В ней готовы играть всего три клуба

Игорь Рабинер — об очередной попытке устроить революцию в футболе.

Не успел я разволноваться по поводу победы Суперлиги над УЕФА в Европейском суде и того, что Суперлига все-таки будет, как выяснилось, что все это чепуха. Никто ни с кем ни о чем не договорился, кроме «Реала» и «Барселоны». А еще, подсказывают, «Наполи». Но там президент Де Лаурентис, кинопродюсер. Просто эта история кажется ему кинематографичной.

Такие штуки могут прокатить, только если в революции участвуют все значимые игроки. А какая Суперлига без «Ман Сити» и «Баварии», «Атлетико» и «ПСЖ», «Арсенала» и Дортмунда, «МЮ» и «Челси»? Тем более когда АПЛ и серия А грозят за участие в ней жесточайшими санкциями. Курам на смех, иначе и не скажешь.

Есть стройная система европейского футбола, на ней все и так прилично зарабатывают, и большинству невыгодно ее ломать в угоду каким-то авантюристам. В ленинской формуле условий для революции «верхи не могут, низы не хотят жить по-старому», вторая часть отсутствует полностью. «Низы», то есть большинство клубов, текущая ситуация устраивает, и это главное. Да и верхи, то есть УЕФА, стараются что-то в структуре европейских соревнований менять, улучшать, ведут себя не кондово.

Помню, у нас в начале 92-го должны были проводить чемпионат СНГ, а не России — но кастрированный, без украинских, грузинских клубов, «Жальгириса», в общем, нечто непонятное. А Союз развалился, везде полыхало, с логистикой стала беда, опасности на каждом шагу.

И все московские клубы во главе с боссами «Спартака» и «Динамо» Николаем Старостиным и Николаем Толстых сговорились — шиш вам, а не чемпионат СНГ. Нет такой страны, а есть Россия, первенство которой и будем играть. И вот эта революция сработала, поскольку силы, которая могла бы ей что-то противопоставить, не было. Ни клубов, ни федерации. С ней тоже все решалось стихийно — то Кавазашвили с его ВАФ (Всероссийской ассоциацией футбола) в ФИФА зарегистрировался, то Колосков, хоть и припозднился, при помощи тех же клубов и своего авторитета как вице-президента ФИФА ситуацию в свою пользу передавил. Вот если бы Вячеслав Иванович был на стороне чемпионата СНГ, у московских клубов могло бы ничего не получиться. Но они были заодно.

А тут и топ-клубов, которые против Суперлиги, полно, и в УЕФА никакого передела власти нет. Так что это обреченная затея. По крайней мере пока. Так что выдохнем.