Почему России надо поддержать Суперлигу. Это отличный шанс

Окно возможностей для нашего футбола.

Мнение

Ну что, новая эра в футболе постепенно начинается — 21 декабря Европейский суд признал, что у УЕФА и ФИФА нет монополии на организацию турниров. Это значит, что теперь европейские клубы могут объединяться в новых соревнованиях, хоть по сто клубов, хоть по двое — и чиновники из Союза не смогут это запретить. Более того, суд постановил, что и наказывать за участие в новых турнирах нельзя. Само собой, в выигрыше — Суперлига, создатели которой и начали судебное разбирательство.

Хотя УЕФА этого и не показывает (немногочисленные заявления организации после решения суда звучали уверенно), но дело плохо. Если два года назад президент Союза Александер Чеферин разогнал всех большой дубиной, то теперь этот инструмент отобрали. Отныне — только мягкая сила, апелляции к духу футбола, европейской семье; короче говоря, лирика. И пока получается неплохо.

Однозначно поддержали Суперлигу только «Реал», «Барселона» и «Наполи», да где-то многозначительно молчит «Ювентус». Выступивших против — намного больше. Здесь и ла лига, и серия А, и даже целое правительство Великобритании. Отдельных клубов — десятки, так что УЕФА пока справляется даже без дубины.

Однако теперь дорога к конкуренции открыта. «Клубы свободны от угроз санкциями и могут сами определять свое будущее», — заявил Бернд Райхарт, один из организаторов нового турнира. Значит, впереди — долгая борьба за умы европейских команд.

Бернд Райхарт. Фото Reuters

И России в этой борьбе стоит поддержать Суперлигу.

Да, наш чемпионат сейчас в незавидном положении. Он изолирован и токсичен для европейцев. Прямо скажем, тот еще союзник для ненавидимого всеми нового турнира. И тем не менее. УЕФА выглядит мощно, но любая поддержка Суперлиги от клубов или лиг, пусть даже временно отстраненных, — удар по репутации. Это можно использовать — например, выбить из чиновников ускоренное возвращение в «европейскую семью». Проще говоря, можно поторговать позицией (совершенно нормальная практика), даже кулуарно — необязательно объявлять об этом на весь мир и ставить Суперлигу в неудобное положение.

Можно вписаться в новый турнир серьезно. Для этого тоже есть резоны. Как минимум вернуть должок за два (или сколько их еще будет?) потерянных сезона. УЕФА с весны 2022-го ничем не помогает нашему футболу, а только ограничивает и запрещает. Ноль попыток выйти из сложной ситуации, ноль решений в нашу пользу. Очевидно, что теплых чувств к Союзу мы имеем право не испытывать, потому что отношения испорчены. Не нами.

Как максимум — сделать ставку на то, к чему европейский футбол рано или поздно придет. Судя по ТВ-контрактам, к концу десятилетия Суперлигой станет АПЛ, остальным придется подстраиваться. Перспективы нового турнира куда более радужные, чем кажется сейчас — не логично ли поставить на будущее?

Несмотря на сомнения российских функционеров вроде Ильи Геркуса («Наши клубы не тот уровень, если сравнивать с «Реалом» и «Баварией»), отечественным командам в Суперлигу дорога не закрыта. Во-первых, А22 (оператор турнира) не исключил участие российских клубов, заявив, что со всеми заинтересованными в Европе в ближайшее время проведут переговоры; во-вторых, вряд ли на начальном этапе туда выстроится очередь. Один, два, три гранда из России вполне могут найти себе место в Суперлиге, пусть, вероятно, в самой слабой группе.

Иван Сергеев и Хесус Медина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Конечно, не стоит забывать про политику. Суперлига может повести себя не лучше, чем УЕФА, это риск остаться ни с чем, рассорившись с обеими сторонами. Нужен взвешенный подход. Но пока турнир Флорентина Переса выглядит как антиполитизированный проект — всевозможные чиновники, вплоть до британского правительства, напротив, с ним воюют. На этой почве вполне можно сойтись.

Для российского футбола сейчас отличный момент. У главного монополиста, от которого для нас в последние два года одни проблемы и ограничения, появился конкурент. Пока слабый, с неизвестным отношением к России — но конкурент. Нужно пользоваться ситуацией, изучать, просчитывать варианты. Но точно нельзя игнорировать — это будет просто неразумно.

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