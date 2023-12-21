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Суперлига восстала из мертвых: выиграла суд у ФИФА и УЕФА. Европейский футбол ждет раскол?

Европейский суд признал действия ФИФА и УЕФА по блокировке Суперлиги незаконными
Гоша Чернов
Корреспондент
Суперлига выиграла суд у ФИФА и УЕФА.
Фото Global Look Press
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Не все так однозначно.

Апрель 2021 года потряс мировой спорт. Той весной топ-клубы объявили о создании Суперлиги и реально угрожали УЕФА с ФИФА выходом из их турниров. Но бунт был подавлен, потому что футбольные власти стали угрожать жесткими санкциями по отношению к клубам-мятежникам и тем, кто к ним примкнет. Повлияла и реакция общественности: болельщики по всему континенту устроили масштабную акцию протеста — они высказывались против идеи как в соцсетях, так и у стадионов. Многие фанаты шли даже против любимых клубов, чего основатели никак не ожидали.

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Идея заглохла, гранды стали выходить из проекта, и к сегодняшнему дню в нем оставались лишь двое — «Реал» и «Барселона». В последнее время, правда, о Суперлиге уже никто не вспоминал, и присутствие пары испанских клубов в проекте казалось формальностью. Но, как выясняется, Флорентино Перес и Жоан Лапорта не зря продолжали говорить о потенциально новом турнире, даже когда его вроде бы «убили». Все это время продолжался судебный процесс с участием Суперлиги и ФИФА с УЕФА.

В четверг суд Европейского союза вынес решение. Согласно нему, действия футбольных властей в отношении Суперлиги были признаны незаконными. ФИФА и УЕФА настаивали, что создание любого турнира в первую очередь должно быть одобрено ими, и суд посчитал это злоупотреблением доминирующего положения.

Логотип ФИФА
Фото Global Look Press

По сути, монополия двух организаций, к которой все давно привыкли, признана фикцией. Это следует из текста постановления: «Правила ФИФА и УЕФА, касающиеся использования медиаправ, наносят вред европейским футбольным клубам, всем работающим на медиарынке компаниям, и в конечном счете потребителям и телезрителям, препятствуя им наслаждаться новыми, потенциально интересными соревнованиями».

Грубо говоря, теперь любой может заявить о создании турнира и пригласить туда кого угодно. При этом потенциальные участники больше не обязаны отдавать приоритет Лиге чемпионов или Клубному чемпионату мира, а вольны поступать так, как хотят, не боясь штрафов или дисквалификаций. Если раньше мы считали «официальными турнирами» только те, что проходят под эгидой ФИФА и УЕФА, то теперь их число может вырасти.

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Здесь важно подчеркнуть, что суд ЕС этим решением не дает зеленый свет Суперлиге. В тексте пресс-релиза прямо написано: «Это не означает, что такой проект, как Суперлига, обязательно должен быть одобрен. Суд не выносит решения по этому конкретному проекту в своем постановлении». Нельзя утверждать, что завтра все массово станут покидать еврокубки.

Но очевидно, что это событие развязывает руки инициаторам проекта. Флорентино Перес уже назвал четверг «великим днем в истории футбола», а гендиректор Суперлиги Бернд Райнхарт пообещал всем болельщикам бесплатный просмотр игр. От подобных высказываний отдает популизмом, но суть ясна: Суперлига получила мощную поддержку и нанесла существенный урон ФИФА и УЕФА. Задокументировано то, что десятки лет считалось немыслимым: оказывается, крупные официальные турниры имеют право создавать не только эти две организации.

Флорентино Перес
Флорентино Перес (справа).
Фото Reuters

Впрочем, УЕФА не признает поражение. Организация уже выпустила заявление, в котором говорит о соответствии своих правил европейским законам и еще раз подчеркивает написанное в постановлении: «Это решение не означает одобрения или признания так называемой «суперлиги», а скорее подчеркивает уже существовавший недостаток в системе предварительного утверждения УЕФА — технический аспект, который уже был выявлен и рассмотрен в июне 2022 года».

Возможно, Европейский футбольный союз таким образом банально пытается сохранить лицо, но точно не сдается. Еще неизвестно, чем на практике обернется это решение суда и как технически будет реализован проект Суперлиги. Вполне вероятно, что у ФИФА с УЕФА еще есть рычаги — апелляции, лазейки, другие обходные пути. Не стоит забывать, что во главе обеих организаций стоят юристы по образованию — Джанни Инфантино и Александер Чеферин.

УЕФА грозится вышвырнуть &laquo;Реал&raquo;, &laquo;Барселону&raquo; и &laquo;Ювентус&raquo; из&nbsp;еврокубков из-за Суперлиги. УЕФА грозится вышвырнуть «Реал», «Барселону» и «Ювентус» из еврокубков из-за Суперлиги. Он правда это сделает или это блеф?

Плохо для нынешних властей то, что за два с половиной года испортилось отношение к ним со стороны болельщиков. В попытках развлечь аудиторию и задобрить топ-клубы ФИФА с УЕФА решились на мутацию еврокубков и Клубного чемпионата мира, где должно быть больше очных встреч с участием грандов. Но пока эти идеи не кажутся отличными: во всяком случае новый формат Лиги чемпионов был встречен скептически. Если о запуске Суперлиги объявят завтра, то ее поддержат больше людей, чем в апреле 2021 года.

Неясно и то, как свежая новость отразится на российском футболе. Как известно, наш бан распространяется только на матчи под эгидой ФИФА и УЕФА, а о других организациях речи нет. Получается, что теоретически условный «Зенит» может претендовать на участие в новом турнире — по слухам, в Суперлиге будут играть несколько десятков клубов. Но говорить об этом пока слишком рано: хотя испанские СМИ уже вовсю трубят о запуске проекта в 2025 году, уверенности в этом нет. Да, Суперлига выиграла в суде, но в жизни правила другие.

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