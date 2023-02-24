Агент Манджукича рассказал, почему «Локомотив» не смог подписать нападающего в 2020 году

Агент экс-нападающего сборной Хорватии Марио Манджукича Иван Цветкович в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова защитника Ведрана Чорлуки о срыве перехода игрока в «Локомотив» в 2020 году.

«Мы действительно были очень близки к тому, чтобы Манджукич оказался в «Локомотиве» в 2020 году. Единственной проблемой была проблема в переводе рублей в евро. Мы пытались это сделать, но «Локомотив» в то время оказался не готов к этому. Поэтому ничего не удалось. В этом и вся причина», — сказал Цветкович «СЭ».

Манджукич становился чемпионом Германии, Италии и Хорватии, в составе «Баварии» выиграл Лигу чемпионов.

В составе сборной Хорватии 36-летний фуболист провел 89 игр, в которых забил 33 мяча. В 2018 году Марио стал серебряным призером чемпионата мира в России.

Ранее сообщалось, что Манджукич вошел в тренерский штаб национальной команды.