Агент сообщил, что Матео Стаматов уйдет из «Оренбурга»

Футбольный агент Хенок Берхане сообщил о желании защитника Матео Стаматова покинуть «Оренбург», хотя сам футболист не хотел бы покидать Россию.

В этом сезоне он почти не выходил на поле.

«Этой зимой мы постараемся устроить переход Матео в другой клуб, он покинет «Оренбург». Есть два клуба в России, которые в нем заинтересованы, мы работаем над этим. Плюс еще один клуб не из России. Он открыт к тому, чтобы остаться в России. Ему там все нравится, ему комфортно в российском футболе», — цитирует Берхане «РБ Спорт».

Трансферная стоимость Матео Стаматова — 300 тысяч евро. В последних пяти матчах «Оренбурга» в чемпионате он оставался в запасе.