Агент сообщил, что Матео Стаматов уйдет из «Оренбурга»

23 ноября, 20:11
Футбольный агент Хенок Берхане сообщил о желании защитника Матео Стаматова покинуть «Оренбург», хотя сам футболист не хотел бы покидать Россию.
В этом сезоне он почти не выходил на поле.
«Этой зимой мы постараемся устроить переход Матео в другой клуб, он покинет «Оренбург». Есть два клуба в России, которые в нем заинтересованы, мы работаем над этим. Плюс еще один клуб не из России. Он открыт к тому, чтобы остаться в России. Ему там все нравится, ему комфортно в российском футболе», — цитирует Берхане «РБ Спорт».
Трансферная стоимость Матео Стаматова — 300 тысяч евро. В последних пяти матчах «Оренбурга» в чемпионате он оставался в запасе.
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Основные источники исследования