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Сегодня, 12:32

«Аль-Ахли» предложит Осимхену контракт на 175 миллионов евро за пять лет

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аль-Ахли» готовит новое предложение по форварду «Наполи» Виктору Осимхену, утверждает Il Mattino.

Ранее сообщалось, что «Наполи» отклонил предложение в размере 120 миллионов евро, поскольку хочет получить за 24-летнего нигерийца 200 миллионов. По информации источника, саудовский клуб готов сделать новый оффер, а самому Осимхену предложат пятилетний контракт с зарплатой 35 миллионов евро за сезон (175 миллионов евро за пять лет).

Чтобы удержать форварда неаполитанцы могут предложить ему рекордный контракт для — ранее ни один игрок «Наполи» не получал более 7 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне Осимхен провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 5 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром серии А.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Наполи
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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