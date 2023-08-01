«Аль-Наср» объявил о переходе Мане

«Аль-Наср» объявил о подписании контракта с нападающим «Баварии» Садио Мане.

Срок соглашения 31-летнего сенегальца не сообщается. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, контракт рассчитан до 2027 года.

Ранее сообщалось, что в саудовском клубе Мане будет зарабатывать более 40 миллионов евро в год.

31 июля нападающий попрощался с «Баварией». Мане перешел в мюнхенский клуб из «Ливерпуля» летом прошлого года. Он провел за «Баварию» 38 матчей, забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач. В составе мюнхенцев нападающий стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.

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