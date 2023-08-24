Алексис Санчес перейдет в «Интер» в качестве свободного агента

Форврад Алексис Санчес близок к переходу в «Интер», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 34-летний чилиец присоединится к миланцам в качестве свободного агента. Его зарплата составит 3 миллиона евро в год.

Алексис Санчес выступал за «Интер» с августа 2019 по август 2022 года. Вместе с командой он выигрывал чемпионат Италии, а также Кубок и Суперкубок страны. Форвард провел за «Интер» 109 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 23 результативные передачи.

В сезоне-2022/23 чилиец сыграл 44 матча за «Марсель» и забил 18 мячей во всех турнирах. На данный момент игрок находится в статусе свободного агента.