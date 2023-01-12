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Трансферы

Сегодня, 04:17

«Атлетико» заинтересован в защитнике «Манчестер Юнайтед» Линделефе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф может продолжить карьеру в Испании.

По информации журналиста Фабрицио Романо, несколько недель назад мадридский клуб вел переговоры с «МЮ» по поводу возможного перехода Линделефа, но получил отказ, так как руководство английского клуба хочет сохранить шведа в составе.

Действующий контракт 28-летнего шведа рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Линделеф сыграл в 13 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Виктор Линделеф
Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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