Экс-хавбек «ПСЖ» Пасторе стал игроком «Катара»

Бывший полузащитник «ПСЖ» и «Ромы» Хавьер Пасторе заключил контракт с клубом «Катар», сообщает пресс-служба команды.

9 января аргентинский хавбек объявил об уходе из «Эльче». Он перешел в катарский клуб на правах свободного агента.

Ранее Пасторе играл за «ПСЖ» с 2011 по 2018 год. С французской командой он пять раз становился чемпионом страны.

С 2018 по 2021 год аргентинец выступал за «Рому», в сентябре 2021 года перешел в «Эльче».

В текущем сезоне он провел за испанский клуб один матч и не отметился результативными действиями.