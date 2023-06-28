Барбоза: «Готов Сперцян к Европе? Чисто теоретически любой игрок готов»

Португальский агент Паулу Барбоза оценил шансы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна переехать в европейский чемпионат.

«Интерес к Сперцяну может и есть, но мы не знаем, насколько он может материализоваться и будет ли конкретное предложение. Рынок только сейчас начал действовать, трудно пока конкретно говорить. Любой игрок из России может переходить в европейский клуб, даже в нынешних политических условиях. Переход в клуб — это спортивный момент, а не политический. Готов Сперцян к Европе? Чисто теоретически любой игрок готов. Зависит от того, хочет ли сам Эдуард и заинтересован ли «Краснодар» продавать игрока. Впереди еще июль и август, не все сделки начинаются сейчас, что-то будет попозже», — цитирует Metaratings.ru Барбозу.

В сезоне-2022/23 23-летний игрок сборной Армении сыграл 41 матч за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 14 результативных передач.