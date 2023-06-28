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Сегодня, 03:07

Барбоза: «Готов Сперцян к Европе? Чисто теоретически любой игрок готов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза оценил шансы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна переехать в европейский чемпионат.

«Интерес к Сперцяну может и есть, но мы не знаем, насколько он может материализоваться и будет ли конкретное предложение. Рынок только сейчас начал действовать, трудно пока конкретно говорить. Любой игрок из России может переходить в европейский клуб, даже в нынешних политических условиях. Переход в клуб — это спортивный момент, а не политический. Готов Сперцян к Европе? Чисто теоретически любой игрок готов. Зависит от того, хочет ли сам Эдуард и заинтересован ли «Краснодар» продавать игрока. Впереди еще июль и август, не все сделки начинаются сейчас, что-то будет попозже», — цитирует Metaratings.ru Барбозу.

В сезоне-2022/23 23-летний игрок сборной Армении сыграл 41 матч за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 14 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-barboza-o-spercyane-lyuboi-igrok-iz-rossii-mozhet-perekhodit-v-evropeiskii-klub-dazhe-v-nyneshnikh-politicheskikh-usloviyakh-261932/
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
Паулу Барбоза
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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