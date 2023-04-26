«Барселона» готова расстаться с Рафиньей ради подписания Месси

«Барселона» может продать вингера Рафинью, чтобы освободить финансовые средства на покупку нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

По информации AS, интерес к игроку проявляют сразу три клуба АПЛ. Но каталонцы не спешат расставаться с игроком и рассматривают такую возможность только в случае достойного предложения. Интерес к игроку проявляют «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Деньги с продажи бразильца будут использованы на то, чтобы зарегистрировать форварда Лионеля Месси в случае его подписания.

26-летний Рафинья провел 42 игры во всех турнирах в текущем сезоне, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с сине-гранатовыми действует до 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 50 миллионов евро.