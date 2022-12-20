«Бавария» хочет подписать Зоммера на замену Нойеру

Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Sky Sport.

По информации источника, Зоммер является основным кандидатом на замену Мануэлю Нойеру на случай, если «Баварии» не удастся вернуть Александра Нюбеля из «Монако», за который вратарь выступает на правах аренды.

Журналист Фабрицио Романо также сообщает, что «Интер» также проявляет интерес к голкиперу сборной Швейцарии, однако этот вариант рассматривается только в случае, если вратарь присоединится к клубу со следующего сезона в качестве свободного агента.

34-летний вратарь выступает за «Боруссию» с июля 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за менхенгладбахский клуб 11 матче, пропустил 14 мячей и четыре раза отстоял на ноль. Его контракт рассчитан до 2023 года.