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Трансферы

Сегодня, 12:31

«Бавария» предложит «Тоттенхэму» 100 миллионов евро за Кейна

Мария Гусева
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«Бавария» сделает предложение «Тоттенхэму» по трансферу нападающего Гарри Кейна в размере 100 миллионов евро, сообщает Bild.

По информации источника, такую сумму за 29-летнего англичанина запросил генеральный директор «шпор» Дэниел Леви.

Ранее сообщалось, что Жена Кейна была замечена в Мюнхене в поисках недвижимости и школы.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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