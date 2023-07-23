«Бавария» предложит «Тоттенхэму» 100 миллионов евро за Кейна

«Бавария» сделает предложение «Тоттенхэму» по трансферу нападающего Гарри Кейна в размере 100 миллионов евро, сообщает Bild.

По информации источника, такую сумму за 29-летнего англичанина запросил генеральный директор «шпор» Дэниел Леви.

Ранее сообщалось, что Жена Кейна была замечена в Мюнхене в поисках недвижимости и школы.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.

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