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Сегодня, 23:00

«Бавария» следит за ситуацией Варана в «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, в «Баварии» обсудили возможный переход 30-летнего француза.

На сегодняшний день сделка считается нереальной из-за высокой зарплаты защитника, но «Бавария» продолжит следить за его ситуацией в «МЮ». Трансфер может обойтись мюнхенцам в 20-30 миллионов евро.

Варан выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.

Рафаэль Варан
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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