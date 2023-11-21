«Бавария» следит за ситуацией Варана в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, в «Баварии» обсудили возможный переход 30-летнего француза.

На сегодняшний день сделка считается нереальной из-за высокой зарплаты защитника, но «Бавария» продолжит следить за его ситуацией в «МЮ». Трансфер может обойтись мюнхенцам в 20-30 миллионов евро.

Варан выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.