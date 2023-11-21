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21 ноября, 23:41

Скауты «Челси», «Манчестер Сити» и «МЮ» следили за игрой Кварацхелии в матче против сборной Испании

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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Скауты нескольких топ-клубов АПЛ посетили матч между сборными Испании и Грузии (3:1) в отборочном турнире Евро-2024, утверждает 90min.

По информации источника, скауты «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» следили за игрой вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Игрок забил единственный гол сборной Грузии в этой встрече.

В текущем сезоне Кварахцелия забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач в 15 матчах за неаполитанцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает вингера в 85 миллионов евро. Ранее Кварахцелия выступал за «Динамо» Батуми, «Рубин», «Локомотив», «Рустави» и тбилисское «Динамо».

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Наполи
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Челси
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