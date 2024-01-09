Бензема, Фирмино и Хендерсон хотят покинуть Саудовскую Аравию

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема, нападающий «Аль-Ахли» Роберто Фирмино и полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон хотят покинуть Саудовскую Аравию, сообщает Fichajes.

Все три игрока присоединились к саудовским клубам прошлым летом. Сообщается, что футболистов не устраивает климат в Саудовской Аравии, качество полей и низкая посещаемость матчей.

Ранее сообщалось, что 36-летний Бензема может вернуться в «Лион», а 33-летний Хендерсон рассчитывает перейти в европейский клуб.

После 19 туров в чемпионате Саудовской Аравии лидирует «Аль-Хиляль» (53 очка). Второе место занимает «Аль-Наср» (46), а третьим идет «Аль-Ахли» (40).