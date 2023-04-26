«Челси» сделает предложение «Баварии» по трансферу вингера Садио Мане

По информации Football Insider, «Челси» собирается сделать предложение «Баварии» по трансферу вингера Садио Мане.

Мане переживает не лучшие времена после переезда в мюнхенскую «Баварию» прошлым летом. У него случилась ссора с Лероем Сане, в результате которой игроку пришлось заплатить штраф.

«Челси» надеется максимально использовать ситуацию, чтобы вернуть Мане в Англию. «Синие» давно ищут себе нового нападающего и считают сенегальца хорошим вариантом.

31-летний Мане в 34 играх отличился 12 голами и 5 голевыми передачами.