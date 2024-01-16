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Сегодня, 19:10

«Црвена Звезда» готова отпустить Букари за 10 миллионов евро. Нападающим интересуется «Краснодар»

«Црвена Звезда» готова отпустить Букари за 10 миллионов евро
Константин Белов
Корреспондент
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Исполнительный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе нападающего Османа Букари в «Краснодар». Ранее Mondo сообщило, что «Краснодар» предложил за 25-летнего игрока 8 миллионов евро, и сербский клуб данное предложение устраивает.

«Предложение «Краснодара» в размере 8 миллионов евро? Мы готовы отпустить Букари за сумму не менее 10 миллионов евро», — сказал Терзич «СЭ»

В этом сезоне Букари провел 22 матча, забил 7 голов и отдал 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

«Краснодар» после 18 туров чемпионата России занимает первое место, набрав 38 очков.

ФК Краснодар
ФК Црвена Звезда
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