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Сегодня, 07:39

Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл перешел в клуб второй лиги Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Энди Кэрролл.
Фото ФК «Амьен»
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«Амьен», выступающий во второй лиге Франции, объявил о подписании форварда Энди Кэрролла. 34-летний англичанин перешел из «Рединга» и подписал двухлетний контракт с французским клубом. В новой команде он будет играть под номером 99.

«Я очень рад подписать контракт с «Амьеном». Я отличный спортсмен, и мне не терпится надеть майку новой команды. Сделаю все, чтобы помочь своей команде, и постараюсь как можно больше заставлять дрожать сетку ворот в этом сезоне», — отметил новичок.

Форвард впервые будет играть за пределами родины. Ранее Кэрролл также выступал за «Ньюкасл», «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Вест Бромвич».

В сезоне-2022/23 Кэрроолл забил 9 голов и сделал 2 голевые передачи в 30 матчах чемпионшипа.

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Энди Кэрролл
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