Экс-игрок «Краснодара» Олссон подписал контракт с «Мидтьюлланном»

Полузащитник «Андерлехта» Кристоффер Олссон, арендованный «Мидтьюлланном», подписал полноценный контракт с датской командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним шведом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает сделку в 2,8 млн евро.

Олссон выступал за «Краснодар» с января 2019 по лето 2021 года. Он забил 4 гола и сделал 7 результативных передач в 80 матчах.

В минувшем сезоне Олссон провел 32 матча за «Мидтьюлланн», в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.