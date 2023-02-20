Экс-нападающего «Вольфсбурга» Крузе предлагали «Химкам» и «Торпедо», игрок был готов ехать в РПЛ

Экс-нападающего «Вольфсбурга» Макса Кразуе предлагали клубам, выступающим в чемпионате России, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, представители немецкого игрока предлагали его «Химкам» и «Торпедо».

«В Россию готов ехать Макс Крузе, с чьим агентом меня уже давно связывают добрые отношения. Бывший игрок сборной Германии, в том сезоне забил 12 мячей в бундеслиге. Но в России говорят: возраст, да и характер не тот», — заявил бывший спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин.

Крузе за карьеру также выступал в «Вердере», «Бремене», «Санкт-Паули», «Фрайбурге», менхенгладбахской «Боруссии» и «Фенербахче». С ноября 2022 года нападающий пребывает в статусе свободного агента.