Экс-защитник ЦСКА Бекао стал игроком «Фенербахче»

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«Фенербахче» на официальном сайте объявил о покупке у «Удинезе» защитника Родриго Бекао. С игроком был заключен пятилетний контракт, после чего состоялась презентация новичка.
Футболист не планировал подписывать новый контракт с итальянской командой, поэтому было принято решение о его продаже, так как срок договора истекал летом 2024 года.
Ранее сообщалось, что за трансфер 27-летнего бразильца турецкий клуб заплатит 10 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Бекао провел 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
В сезоне-2018/19 бразилец на правах аренды играл за ЦСКА. Московский клуб планировал подписать защитника на постоянной основе, но он решил перейти в «Удинезе».