Обамеянг прошел медосмотр перед трансфером в «Марсель»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг успешно прошел медицинское обследование перед переходом в «Марсель», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сделка будет завершена после того, как 34-летний габонец расторгнет контракт с «Челси». Ранее появлялась информация, что Обамеянг подпишет трехлетний контракт с французским клубом.

Обамеянг перешел в «Челси» в сентябре прошлого года. Он провел за лондонцев 21 матч, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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