«Фенербахче» заплатит 10 миллионов евро за бывшего защитника ЦСКА

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Защитник «Удинезе» Родриго Бекао вскоре станет игроком «Фенербахче». По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы договорились о трансфере 27-летнего бразильца за 10 миллионов евро.
Ранее стало известно, что Бекао не планирует подписывать новый контракт с итальянской командой. Нынешнее соглашение рассчитано до 2024 года.
В прошедшем сезоне Бекао провел 28 матчей в серии А, забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стомиость игрока в 10 миллионов евро.
В сезоне-2018/19 Бекао на правах аренды выступал за ЦСКА. Армейцы планировали выкупить защитника, но он решил перейти в «Удинезе».