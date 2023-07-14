«Фенербахче» заплатит 10 миллионов евро за бывшего защитника ЦСКА

Защитник «Удинезе» Родриго Бекао вскоре станет игроком «Фенербахче». По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы договорились о трансфере 27-летнего бразильца за 10 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Бекао не планирует подписывать новый контракт с итальянской командой. Нынешнее соглашение рассчитано до 2024 года.

В прошедшем сезоне Бекао провел 28 матчей в серии А, забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стомиость игрока в 10 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Бекао на правах аренды выступал за ЦСКА. Армейцы планировали выкупить защитника, но он решил перейти в «Удинезе».