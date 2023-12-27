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Сегодня, 16:45

Адиев отреагировал на интерес «Реала» к Алипу: «Хочу, чтобы он добивался больших успехов»

Адиев отреагировал на интерес «Реала» к Алипу
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном интересе мадридского «Реала» к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу. Об этом сообщает сообщает Tengrisport.

«Есть ли у Алипа перспектива заиграть в таком клубе, как «Реал»? Сложно сказать. Появляются разные новости. Все-таки я не занимаюсь его делами. Но я всегда хочу, чтобы парень прогрессировал и добивался больших успехов», — сказал Адиев «СЭ».

В текущем сезоне 23-летний казахстанец провел 23 матча и заработал 4 желтые карточки.

Магомед Адиев
ФК Зенит
ФК Реал
Нуралы Алип
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