Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 19:42

Кейн может отказаться от перехода в «Баварию» из-за переговоров с другим клубом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Стало известно, почему может сорваться трансфер форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в «Баварию», сообщает BILD.

Ранее сообщалось, что 30-летний англичанин засомневался в переходе в мюнхенский клуб, несмотря на то, что «Бавария» договорилась о его трансфере за сумму более 100 миллионов евро.

По информации источника, переговоры с Кейном ведет неназванный европейский клуб, который готов предложить ему значительно более привлекательные условия контракта, если он бесплатно перейдет летом следующего года, когда завершится его соглашение с «Тоттенхэмом».

В числе возможных претендентов на Кейна BILD называет «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
Обсудить
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Норманн хочет разорвать контракты с «Ростовом» и «Динамо»
Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
Последние минуты найденной мертвой школьницы с Урала попали на видео
В Екатеринбурге пересмотрят дело о нападении на школьника в шапке с буквой Z
Microsoft перестанет продлевать лицензии клиентов в России после 30 сентября
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Борнмут» подписал 19-летнего полузащитника «Бристоль Сити» Скотта за 25 миллионов фунтов

«Наполи» объявил о переходе хавбека «Реймса» Каюсте