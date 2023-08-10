Кейн может отказаться от перехода в «Баварию» из-за переговоров с другим клубом

Стало известно, почему может сорваться трансфер форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в «Баварию», сообщает BILD.

Ранее сообщалось, что 30-летний англичанин засомневался в переходе в мюнхенский клуб, несмотря на то, что «Бавария» договорилась о его трансфере за сумму более 100 миллионов евро.

По информации источника, переговоры с Кейном ведет неназванный европейский клуб, который готов предложить ему значительно более привлекательные условия контракта, если он бесплатно перейдет летом следующего года, когда завершится его соглашение с «Тоттенхэмом».

В числе возможных претендентов на Кейна BILD называет «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.

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