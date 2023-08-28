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Сегодня, 08:48

Клопп прокомментировал интерес «Аль-Иттихада» к Салаху

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на информацию о возможном переходе форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

«История Мо Салаха и «Аль-Иттихада» еще не совсем закончена? Для меня закончена!» — приводит ответ Клоппа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов предложить «Ливерпулю» 90 миллионов евро за 31-летнего египтянина, а сам Салах сможет стать самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии, если примет предложение.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Аль-Иттихад
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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