Клопп прокомментировал интерес «Аль-Иттихада» к Салаху

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на информацию о возможном переходе форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

«История Мо Салаха и «Аль-Иттихада» еще не совсем закончена? Для меня закончена!» — приводит ответ Клоппа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов предложить «Ливерпулю» 90 миллионов евро за 31-летнего египтянина, а сам Салах сможет стать самым высокооплачиваемым игроком Саудовской Аравии, если примет предложение.