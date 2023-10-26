Кутепов о возможном переходе в «Истанбулспор»: «Сопоставив все риски, понял — оно того не стоит»

Капитан «Велеса» Илья Кутепов в интервью «СЭ» рассказал о неосуществившемся переходе в турецкий «Истанбулспор».

«Шли переговоры о зарплате, о длительности контракта — все предметно. Но были и факторы, которые меня смущали: комиссионные турецкому агенту-посреднику, которые нужно было отдать с зарплаты, а она предполагалась не очень-то высокой. Это разовая выплата, но и комиссия немаленькая. Плюс меня смутило... Сложилось ощущение, что ты будто напрашиваешься в клуб, а не они тебя приглашают», — сказал Кутепов «СЭ».

30-летний защитник также объяснил, какие риски существовали при переезде в Турцию.

«Мы даем тебе такую зарплату, но ты должен заплатить комиссионные. Мы тебе выделим деньги на квартиру, но тебе придется доплачивать. Мы тебе дадим машину, но ее ты будешь сам заправлять с той зарплаты, которая останется... Все в таком духе. А зарплата там выплачивается не каждый месяц, а три раза за сезон. Учитывая обычные турецкие задержки с выплатами и инфляцию, можно просидеть и полгода без денег. Мне сразу дали понять, что там это нормальная ситуация, и она никого не удивляет. Сопоставив все риски, я понял, что оно того не стоит», — добавил Кутепов.

Кутепов стал игроком «Велеса» 6 сентября. В этом сезоне он провел 8 матчей и отличился одним голом.

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