«Лестер» близок к покупке Кристансена из «Копенгагена»

Защитник «Копенгагена» Виктор Кристансен может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 20-летнего датчанина претендует «Лестер». Английский клуб уже согласовал сделку, по которому заплатит 20 млн евро плюс бонусы. Сам игрок подпишет контракт на 5 лет.

В текущем сезоне Кристансен провел 24 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.