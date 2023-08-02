«Лион» объявил об аренде защитника «Саутгемптона» Чалета-Цара

«Лион» арендовал защитника «Саутгемптона» Дуже Чалета-Цара, сообщается на официальном сайте французского клуба.

«Лион» заплатит за аренду 26-летнего хорвата около 1,5 миллиона евро. Кроме того, в сделке предусмотрена опция выкупа в размере 3,5 миллиона евро плюс бонусы и 15 процентов от будущей перепродажи.

Чалета-Цар выступал за «Саутгемптон» с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел за «святых» 19 матчей, отличившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 11 миллионов евро.

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