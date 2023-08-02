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2 августа, 23:13

«ПСЖ» переключился на Гонсалу Рамуша после неудачи в переговорах с Кейном

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«ПСЖ» нацелился на нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

По информации источника, парижане переключились на 22-летнего португальца после неудачи в переговорах с форвардом «Тоттенхэма» Харри Кейном, который не захотел переходить в «ПСЖ».

«Бенфика» запрашивает за Рамуша около 80 миллионов евро. В минувшем сезоне форвард забил 27 мячей и отдал 12 голевых передач в 47 матчах за лиссабонцев во всех турнирах.

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Гарри Кейн
Футбол
ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Гонсалу Рамуш
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