«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются защитником «Айнтрахта» Пачо

Защитник «Айнтрахта» Вильян Пачо попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Арсенала», сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг.

По его данным, клубы запрашивали информацию о возможности трансфера 22-летнего эквадорца. Отмечается, что «Айнтрахт» может отпустить игрока за 50-60 миллионов евро.

Контракт Пачо действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 30 миллионов евро.

В этом сезоне он провел за «Айнтрахт» 39 матчей и сделал 1 голевой пас.