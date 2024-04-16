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Сегодня, 17:18

«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются защитником «Айнтрахта» Пачо

Руслан Минаев
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Защитник «Айнтрахта» Вильян Пачо попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Арсенала», сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг.

По его данным, клубы запрашивали информацию о возможности трансфера 22-летнего эквадорца. Отмечается, что «Айнтрахт» может отпустить игрока за 50-60 миллионов евро.

Контракт Пачо действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 30 миллионов евро.

В этом сезоне он провел за «Айнтрахт» 39 матчей и сделал 1 голевой пас.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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