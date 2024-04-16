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Сегодня, 18:28

Metaratings: «Кубань» могла незаконно заявить на сезон Мусаева и Соколова

Руслан Минаев
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«Кубань» незаконно заявила на сезон арендованного у «Рубина» Леона Мусаева и арендованного у «Строгино» Игоря Соколова, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, ситуация с игроками отсылает к «делу Анджеловича», когда ФИФА обязала «Кубань» выплатить Неманье Анджеловичу, ныне выступающему за «Акрон», около 20 миллионов рублей. Клубу запретили регистрировать новичков. Отмечается, что после этого «Кубань» подписала контракты с Мусаевым и Соколовым.

25-летний Мусаев в этом сезоне провел 4 матча в первой лиге. На счету 21-летнего Соколова три игры.

Источник: Metaratings.ru
Леон Мусаев
Первая лига
ФК Кубань
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