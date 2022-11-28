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Трансферы

Сегодня, 03:27

«Ливерпуль» продолжает интересоваться канадским форвардом Дэвидом

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 22-летним канадцем интересуется «Ливерпуль». Главный тренер команды Юрген Клопп давно интересуется футболистом, а его игра на ЧМ-2022 в Катаре еще больше убеждает английский клуб приобрести игрока.

В текущем сезоне Дэвид провел 17 матчей за «Лилль», в которых забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. На ЧМ-2022 он провел 2 встречи и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 млн евро.

Сборная Канады по футболу
ФК Ливерпуль
ФК Лилль
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