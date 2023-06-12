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Трансферы

Сегодня, 00:44

«Манчестер Юнайтед» настаивает на переходе Маунта

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 24-летний англичанин готов к трансферу. «Юнайтед» направил сообщение игроку, подтверждающее настаивание на переходе в ближайшее время. Сам «Челси» просит за Маунта 80 млн евро.

В минувшем сезоне Маунт провел 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 65 миллионов евро.

Мейсон Маунт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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