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Сегодня, 17:33

Metaratings: Глушаков близок к переходу в «Торпедо»

Глушаков близок к переходу в «Торпедо»
Игнат Заздравин
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может продолжить карьеру в «Торпедо», сообщает Metaratings.

По информации источника, стороны находятся в финальной стадии переговоров. 36-летний футболист ждал предложений от клубов в РПЛ, но в итоге не получил их.

Последним клубом Глушакова был «Пари НН», который он покинул летом этого года. Полузащитник провел за нижегородцев 9 матчей, в которых забил 1 гол.

До этого Глушаков играл за «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». Кроме того, на его счету 5 голов в 57 матчах за сборную России.

Денис Глушаков
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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