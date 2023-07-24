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Трансферы

Сегодня, 15:52

Миранчук может стать резервистом «Аталанты» в будущем сезоне, если не найдет себе новый клуб

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может провести сезон-2023/24 с минимумом игровой практики, если не найдет себе команду в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «Торино», за который 27-летний россиянин на правах аренды выступал в прошедшем сезоне, решил не выкупать Миранчука, а в «Аталанте» достаточно игроков атаки, поэтому бергамаски также на него не рассчитывают.

В сезоне-2022/23 Миранчук провел за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач.

Россиянин выступает за «Аталанту» с 2020 года. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
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