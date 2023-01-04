«МЮ» предлагает 4 миллиона евро за аренду Феликса до лета

В «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в аренде Жоау Феликса из «Атлетико», сообщает Relevo.

По информации источника, в «Манчестер Юнайтед» готовы предложить за португальского полузащитника 4 миллиона евро до лета без права выкупа. Отмечается, что английский клуб также полностью возьмет на себя зарплату футболиста. «Атлетико» хочет получить за аренду Феликса 12-13 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Феликс забил пять мячей и сделал три результативные передачи в 19 матчах за «Атлетико». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.