Начальник «Кармиотиссы»: «Кто такой Дзюба? Я никогда о нем не слышал»

Начальник кипрского клуба «Кармиотисса» Яннис Виоларис прокомментировал возможное подписание контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

«Мы действительно ищем опытного нападающего, который способен стабильно забивать. Но кто такой Дзюба? Никогда ничего о нем не слышал. Даже не знаю, что это вообще за игрок», — цитирует функционера Sport24.

34-летний россиянин сейчас находится без команды, после разрыва контракта с турецким «Адана Демирспор». После 12 туров «Кармиотисса» занимает 7-е место в таблице чемпионата Кипра.