Отец 16-летнего Эндрика опроверг договоренности с «Реалом»: «Мальчика подпишет тот, кто покажет лучший проект для нас»

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Отец 16-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика опроверг договоренности с «Реалом» о переходе игрока.
«Еще ничего не решено: ни для «Реала», ни для другого клуба. У нас пока нет предпочтений. Мальчика подпишет тот клуб, который заплатит «Палмейрасу» сколько он хочет, а нам покажет лучший технический проект для Эндрика», — цитирует Дугласа журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет купить игрока в 2024 году за 60 миллионов евро.
Контракт Эндрика с «Палмейрасом» действует до лета 2025 года. В этом сезоне он провел за клуб 5 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Нападающий является самым молодым автором гола в истории чемпионата Бразилии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования