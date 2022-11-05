Отец 16-летнего Эндрика опроверг договоренности с «Реалом»: «Мальчика подпишет тот, кто покажет лучший проект для нас»

Отец 16-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика опроверг договоренности с «Реалом» о переходе игрока.

«Еще ничего не решено: ни для «Реала», ни для другого клуба. У нас пока нет предпочтений. Мальчика подпишет тот клуб, который заплатит «Палмейрасу» сколько он хочет, а нам покажет лучший технический проект для Эндрика», — цитирует Дугласа журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет купить игрока в 2024 году за 60 миллионов евро.

Контракт Эндрика с «Палмейрасом» действует до лета 2025 года. В этом сезоне он провел за клуб 5 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Нападающий является самым молодым автором гола в истории чемпионата Бразилии.