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Сегодня, 02:53

«Пари Сен-Жермен» продолжает переговоры по Коло-Муани

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Пари Сен-Жермен» продолжает вести переговоры с «Айнтрахтом» по нападающему Рандалю Коло-Муани.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сделка остается в силе, и игрок, и клубы заинтересованы в этом трансфере, несмотря на подписание парижанами на этой неделе Гонсаул Рамуша, который не является альтернативой Коло-Муани.

В прошлом сезоне 24-летний форвард провел за «Айнтрахт» 46 матчей, забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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