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Сегодня, 21:35

«Порту» объявил о переходе полузащитника «Барселоны» Нико Гонсалеса

Руслан Минаев
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Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес перешел в «Порту», сообщает пресс-служба «драконов». 21-летний испанец подписал 5-летний контракт с отступными в размере 60 миллионов евро.

Отмечается, что португальский клуб заплатил за игрока 8,4 миллиона евро. При этом, каталонцы смогут рассчитывать на 40 процентов от перепродажи завбека. Помимо этого, «блаугранас» смогут выкупить Нико Гонсалеса за 30 миллионов до лета 2025 года.

В прошлом сезоне испанец провел в аренде в «Валенсии». В 26 матчах за «летучих мышей» он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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