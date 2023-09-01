Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Топ-трансферы 2023
Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

1 сентября, 22:34

«ПСЖ» договорился с «Айнтрахтом» о трансфере Коло-Муани за 90 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани станет игроком «ПСЖ», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, парижане договорились о переходе 24-летнего француза. «ПСЖ» сразу заплатит 75 миллионов евро и доплатит еще 15 миллионов в качестве бонусов.

Игрок подпишет пятилетний контракт. Он уже прошел медицинское обследование перед завершением сделки.

Коло-Муани выступает за «Айнтрахт» с лета прошлого года. В текущем сезоне он забил 3 гола в 4 матчах за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
3
Обсудить
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Сергей Федоров: «Всем давно надо проснуться. Идет СВО, мир поменялся»
Россиянка Александрова и украинка Цуренко обменялись одобрительными жестами после матча
Песков заявил о посещении Путиным родных мест его предков в Тверской области
Reuters узнало о включение снарядов с обедненным ураном в пакет помощи Киеву
В США заявили о случайном раскрытии Киевом реальных потерь ВСУ
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» подписал форварда «Фиорентины» Йовича

«Барселона» арендовала Жоау Феликса у «Атлетико»