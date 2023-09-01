«ПСЖ» договорился с «Айнтрахтом» о трансфере Коло-Муани за 90 миллионов евро

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани станет игроком «ПСЖ», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, парижане договорились о переходе 24-летнего француза. «ПСЖ» сразу заплатит 75 миллионов евро и доплатит еще 15 миллионов в качестве бонусов.

Игрок подпишет пятилетний контракт. Он уже прошел медицинское обследование перед завершением сделки.

Коло-Муани выступает за «Айнтрахт» с лета прошлого года. В текущем сезоне он забил 3 гола в 4 матчах за команду во всех турнирах.