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Сегодня, 09:51

«Реал Сосьедад» может арендовать Асенсио из «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио может на правах аренды перейти в «Реал Сосьедад», сообщает AS.

По информации источника, «Реал Сосьедад» договаривается о продаже Мохамеда-Али Шо в «Ниццу» за 10 миллионов евро. В связи с этим агенты Асенсио связались с испанским клубом и предложили ему арендовать футболиста.

27-летний испанец перешел в «ПСЖ» летом прошлого года. С того момента он провел за парижан 10 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Марко Асенсио
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал Сосьедад
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