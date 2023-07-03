«Рома» пока не получала официального предложения по Шомуродову от «Галатасарая»

Как стало известно «СЭ» от источника близкого к клубу, итальянская «Рома» пока не получала никакого официального предложения по аренде нападающего Эльдора Шомуродова. Однако сообщается, что главный тренер Жозе Моуриньо рассчитывает на узбекского нападающего лишь как на игрока запаса.

Ранее об отправке «Галатасараем» официального предложения «Роме» сообщило издание Fotospor.

В сезоне-2022/23 Шомуродов провел 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.