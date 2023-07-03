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Сегодня, 16:55

Селюк посоветовал Кузяеву продлить контракт с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном переходе бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в один из европейских клубов.

«Как оцениваю шансы Кузяева на переход в клуб из топ-5? Да никак! Берем топ-5 и берем первую шестерку-семерку команд, которые плюс-минус могут где-то чуть-чуть заплатить приблизительно как «Зенит». Этим командам он не нужен в 30 лет. В топ-5, допустим, есть команды, которые готовы его взять, но это команды, которые не могут заплатить зарплату «Зенита». «Зенит» — это как ловушка для футболистов. Потому что зарплата в «Зените» несопоставима «цена-качество». Я понимаю, если бы ему было 23 года и он мог сказать: плевать, пускай тысячу долларов платят, главное, чтобы меня здесь увидели. В 30 лет проще продлить с «Зенитом» контракт. Кузяеву стоит отдать должное — он очень хороший футболист. Мне он всегда нравился. Он работяга, выполняет много черновой работы. Больше «Зенита» никто не даст. Если в России он может еще лет пять поиграть, то в Европе года через два закончит. С точки зрения бухгалтерии понятно, что ему лучше остаться в «Зените», — приводит слова Селюка «Спорт Депнь за Днем».

Он также высказался об интересе «Бешикташа» к Кузяеву.

«Поменять Санкт-Петербург на Стамбул? Может я слишком люблю Санкт-Петербург. Да и смысл такого обмена? Играть в «Бешикташе», чтобы что? Ну, играй в «Зените» — больше денег и стабильности. Если он хотел уйти, то надо было уходить раньше. Я бы назвал Кузяева примером для российских футболистов, который отрабатывает, делает много черновой работы. Вот таким футболист и должен быть, а их мало. Тот же «Зенит» будет в конкуренции, а у него с деньгами все в порядке. Они открыли Кузяеву дверку «Ролл-Ройса», а кто-то — «Фиата» Уно. Он должен понять, куда сесть», — добавил Селюк.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел в РПЛ 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-selyuk-posovetoval-kuzyaevu-prodlit-kontrakt-s-zenitom
Далер Кузяев
Футбол
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Дмитрий Селюк
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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